TRAGEDIA DI RIGOPIANO ULTIMO ATTO: OGGI LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

PESCARA – Tragedia Rigopiano: oggi la Corte di Cassazione deciderà se confermare le 8 condanne e le 22 assoluzioni decise dalla Corte di appello aquilana dopo che la Procura generale ha depositato il ricorso chiedendo di cambiare le parti della sentenza che hanno portato all’assoluzione di alcuni imputati, specialmente per quello che riguarda le ipotesi della prevedibilità del rischio e della prevenzione della tragedia con 29 vittime e 11 feriti nel crollo dell’hotel per una valanga. Ma ci sono anche ricorsi di alcune parti civili che ritengono troppo mite il verdetto dei giudici di secondo grado.

La sentenza d’Appello ha in parte riformato il verdetto di primo grado condannando l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e il suo capo di gabinetto Leonardo Bianco – assolti un anno prima e poi accusati di falso e omissione con una pena di 1 anno e 8 mesi e di 1 anno e 4 mesi – e il tecnico del comune di Farindola (Pescara) Luigi Colangeli, a 2 anni e 8 mesi. Confermate, invece, 22 assoluzioni e le 5 condanne inflitte in primo grado. Provolo è stato però assolto, come già avvenuto in primo grado, dai reati più gravi di omicidio plurimo, disastro e lesioni. Ora tutto è in mano alla Cassazione che potrebbe anche annullare la sentenza con rinvio.