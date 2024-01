PESCARA – Tragedia nel pomeriggio in pieno centro a Pescara dove una donna, secondo le prime informazioni di circa 50 anni, è morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo in via Nicola Fabrizi.

Il corpo, come riporta Il Messaggero, è caduto sulle biciclette parcheggiate davanti alle vetrine dei negozi, sulla trafficata strada dello shopping.

Al momento non sono stati forniti altri dettagli sulle dinamiche.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul caso indaga la polizia.