SAN VITO CHIETINO – Un’altra tragedia del mare in Abruzzo: una persona di cui al momento non si conosce l’identità è morta questa mattina per annegamento in un tratto di mare antistante uno stabilimento balneare di San Vito Chietino.
Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e anche con l’elicottero decollato dall’elisuperficie dell’ospedale di Pescara.
I sanitari hanno avviato tutte le manovre di previste dal protocollo per provare a rianimare il bagnante che era però già deceduto.
Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.
- TRAGEDIA IN MARE A SAN VITO:
BAGNANTE MUORE ANNEGATOSAN VITO CHIETINO - Un'altra tragedia del mare in Abruzzo: una persona di cui al momento non si conosce l'identità è morta questa mattina per annega...