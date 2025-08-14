TRAGEDIA IN MARE A SAN VITO:
SAN VITO CHIETINO – Un’altra tragedia del mare in Abruzzo: una persona di cui al momento non si conosce l’identità è morta questa mattina per annegamento in un tratto di mare antistante uno stabilimento balneare di San Vito Chietino.

Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e anche con l’elicottero decollato dall’elisuperficie dell’ospedale di Pescara.





I sanitari hanno avviato tutte le manovre di previste dal protocollo per provare a rianimare il bagnante che era però già deceduto.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.

