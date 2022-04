TRAGEDIA MONTE PISELLI: DOLORE E SCONCERTO PER MORTE ALPINO DANILO LESTI, OGGI I FUNERALI

TERAMO – Si terranno oggi alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, i funerali di Danilo Lesti, 34enne alpino, ritrovato senza vita ieri da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese su un terreno impervio e scosceso, sotto una parete di circa 500 metri del Monte Piselli.

Danilo Lesti, graduato della brigata alpina Julia in servizio al quinto reggimento di stanza a Vipiteno, era in vacanza in Abruzzo e venerdì, approfittando della bella giornata, aveva deciso di andare sul Monte Piselli, per un’arrampicata e, secondo i racconti di alcuni amici, stava cercando di costruire una nuova via ferrata.

Ma qualcosa è andato storto e, per cause da accertare, l’uomo, esperto di arrampicate, è scivolato giù lungo l’impervia parete e il suo corpo si è fermato in questo tratto di terreno, sotto il Monte Piselli.

L’intera comunità si è stratta intorno ai familiari, ai genitori Nando Lesti e Carla Carota e il fratello minore Mikael

Il sindaco di Sant’Egidio Elicio Romandini che sabato è salito a San Giacomo su Monte Piselli per seguire le ricerche ha detto: “Siamo vicini alla famiglia Lesti per la perdita di Danilo, un ragazzo apprezzato da tutti, che adorava il suo lavoro e lo svolgeva con tanta passione e impegno”.