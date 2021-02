TRAGEDIA MONTE VELINO: PER FUNERALI SARACINESCHE ABBASSATE A L’AQUILA

L’AQUILA – “Raccogliendo l’appello lanciato da Conflavoro, rivolgiamo ai nostri commercianti l’invito ad abbassare le saracinesche in segno di lutto per le vittime della valanga sul Monte Velino, in concomitanza con i funerali che si svolgeranno oggi alle 15 nella Cattedrale di Avezzano (L’Aquila). Un gesto di vicinanza e sostegno ai familiari e alla comunità marsicana, colpita da una tragedia per cui rinnoviamo i sentimenti di profondo cordoglio a nome della città dell’Aquila”: lo dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega al Commercio e attività produttive, Raffaele Daniele.

