TRAGEDIA NEL TERAMANO, PERDE L’EQUILIBRIO E CADE DAL BALCONE: MORTO 72ENNE

MOSCIANO SANT’ANGELO – Stava aiutando un amico con alcuni lavori in casa quando ha perso l’equilibrio volando giù dal balcone.

A perdere la vita, questa mattina, in contrada Convento a Mosciano Sant’Angelo (Teramo), è stato un uomo di 72 anni per il quale non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo per la gravità delle ferite riportate e gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’incidente è accaduto intorno alle 10.

Da quanto si apprende l’uomo stava aiutando un amico a riparare un lavandino sul balcone, ma si sarebbe sporto troppo perdendo l’equilibrio. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.