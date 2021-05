TRAGEDIA PIZZOLI: 21ENNE MORTO CON MIX FARMACI, INDAGINI IN CORSO, IL DOLORE DELLA COMUNITA’

L’AQUILA – Dolore e sconcerto per la morte improvvisa e tragica di Gianluca Sarra, 21 enne, trovato senza vita ieri mattina nel letto di casa sua a Pizzoli, comune ad ovest dell’Aquila.

Sarebbe stato un cocktail di medicinali a causare la morte del 21enne. Sulla tragedia farà chiarezza l’inchiesta avviata dal pm Simonetta Ciccarelli che ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo. L’esame è stato affidato all’anatomopatologo Giuseppe Calvisi e si terrà entro un paio di giorni.

A lanciare l’allarme una vicina di casa, che si è recata nell’abitazione del giovane. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 i quali non hanno potuto fare nulla che constatare il decesso.

A esprimere cordoglio il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio. “Un grandissimo dolore, che lascia increduli, una perdita per tutta la comunità”, le sue parole.

Il ragazzo viveva solo, in una situazione familiare problematica. Ad occuparsi di lui erano i parenti. Come riferisce il quotidiano Il Messaggero, a fine marzo è stato fermato dalla polizia alla guida di un fuoristrada rubato da una villa privata. Alla vista degli agenti si era dato alla fuga, e una volta fermato è risultato essere sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Era stato disposto per lui l’obbligo di dimora.