TRAGEDIA RAMY: ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO ALL’AQUILA PER SOLIDARIZZARE CON LE FORZE DI POLIZIA

L’AQUILA – Un ordine del giorno per condannare gli episodi di violenza che si sono registrati nelle piazze di alcune città italiane a seguito della morte di Ramy Elgaml ed esprimere solidarietà alle forze dell’ordine è stato presentato al Consiglio comunale dell’Aquila dal capogruppo di Fratelli d’Italia Leonardo Scimia.

“Quel che è accaduto in alcune manifestazioni non autorizzate, rileva Scimia, “rappresentano una ferità per la nostra comunità e per lo Stato di diritto. Di fronte a scontri, lanci di oggetti pericolosi e attacchi alle istituzioni bisogna avere una determinata fermezza e un unanime sentimento di condanna, quella che ci saremmo aspettati anche dalla nostra assise civica, invece il centrosinistra ha preferito abbandonare l’aula al momento della discussione!”. “Tornando al merito dell’odg, il triste bilancio dei ferimenti sottolinea la gravità della situazione e l’urgente necessità di ribadire il principio fondamentale della non violenza come base per qualsiasi forma di dissenso”, prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia.

L’ordine del giorno impegna il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’amministrazione a “trasmettere alle forze dell’ordine un messaggio chiaro e unanime di vicinanza e gratitudine da parte di tutta la nostra comunità; farsi promotori, presso le sedi istituzionali, di misure concrete che migliorino le condizioni di lavoro degli agenti, anche tramite l’integrazione di tutele nel ddl Sicurezza; avviare iniziative sul territorio cittadino per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della non violenza e del rispetto delle istituzioni democratiche”. “Le forze dell’ordine sono un pilastro essenziale della sicurezza e del vivere civile: troppo spesso però il loro lavoro viene svolto in condizioni difficili, senza il giusto riconoscimento”, sottolinea Scimia. “È dovere di tutte le istituzioni, locali e nazionali, sostenere chi ogni giorno si impegna per garantire la sicurezza pubblica”.

“A nome del gruppo Fratelli d’Italia, ribadiamo la nostra condanna ferma e decisa contro ogni forma di violenza e il nostro impegno per la promozione di un dialogo civile e costruttivo”, conclude Scimia, “ci dispiace, allo stesso tempo, che il centrosinistra nella sua interezza abbia un’idea diversa come ha dimostrato non votando l’ordine del giorno”.