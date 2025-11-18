TRAGEDIA SFIORATA A GIULIANOVA: PRECIPITA DAL BALCONE DI CASA, SALVATA 16ENNE

GIULIANOVA – Tragedia sfiorata questa mattina a Giulianova (Teramo) dove una ragazza di 16 anni è precipitata dal balcone di casa, da un’altezza di circa tre metri.

Sul posto, intorno alle 10.30, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Aliquota radiomobile) della locale Compagnia e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la ragazza all’ospedale di Teramo. Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

La ragazza dove è ricoverata in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di morte.