GESSOPALENA- Tragedia sul lavoro a Gessopalena (Chieti) dove un 30enne albanese, Gentjan Muca, è morto per il ribaltamento del trattore che stava guidando. Sul posto i vigili del fuoco di Casoli, l’elisoccorso del 118 da Pescara, i carabinieri della stazione di Torricella Peligna della Compagnia di Lanciano. Inutili i soccorsi visto che i medici hanno potuto solo constatare la morte del giovane che lavorava per un’azienda agricola della zona.

Sembra che l’uomo stesse percorrendo una strada comunale quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito lungo la scarpata, schiacciandolo. A dare l’allarme è stato un passante. La Procura della Repubblica ha aperto un inchiesta.