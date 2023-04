TRAGEDIA SUL LAVORO A TERAMO: IANNARELLI (PRC),”PIU’ RISORSE PER PREVENIRE GLI INFORTUNI”

TERAMO – “A Teramo un altro terribile e mortale episodio della strage infinita sul lavoro. A perdere la vita è questa volta un operaio 24enne di origini senegalesi, precipitato da una impalcatura a un’altezza di circa 10 metri”.

Lo afferma Pierluigi Iannarelli esponente di Prc L’Aquila che prosegue. ” Finché si continueranno a tagliare le risorse per la prevenzione e per la formazione, finché non verrà applicato appieno il decreto 81, non bastano i minuti di silenzio, lo sgomento, le parole ufficiali di cordoglio. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti rispetto ai controlli che servono per assicurare il rispetto delle regole, al miglioramento dell’organizzazione e alla necessaria formazione per i lavoratori e per i datori di lavoro”.

“Questo bollettino di guerra è inaccettabile in una società civile. Siamo in presenza di una “Strage di Stato” e non è tollerabile che nel 2023 si muoia ancora di lavoro. A peggiorare il quadro già di per se drammatico ci pensa il governo Meloni che modifica il codice degli appalti e fa tornare ancora più indietro il lavoro in Italia, con meno tutele per la sicurezza dei lavoratori, tra subappalti selvaggi e il ritorno di fatto allo sfruttamento”.