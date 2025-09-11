TRAGEDIA SUL LAVORO A VITTORITO: IL CORDOGLIO DEL PD REGIONALE, “DRAMMA INACCETTABILE”

VITTORITO – “La tragedia di Vittorito (L’Aquila) è l’ennesimo drammatico episodio che segna la vita di tanti lavoratori e lavoratrici abruzzesi. È inaccettabile che la nostra regione continui a registrare numeri così alti di infortuni e morti bianche. Come Partito Democratico denunciamo da tempo la gestione critica della sicurezza sul lavoro in Abruzzo: i dati parlano chiaro, siamo tra le regioni con il tasso più elevato di incidenti mortali. Non possiamo rassegnarci a questa realtà, serve un’inversione di rotta immediata”, dichiarano il segretario regionale del PD Daniele Marinelli e il Gruppo PD in Consiglio regionale.

“Siamo vicini alla famiglia del lavoratore, auspicando che si arrivi al più presto a chiarire le cause dell’incidente, ma alle istituzioni torniamo a chiedere che si mettano in campo misure concrete, controlli capillari e il rispetto rigoroso delle regole per garantire sicurezza sul lavoro a tutti i livelli – rimarcano gli esponenti PD – . Ogni volta che accade una tragedia ribadiamo lo stesso appello: non bastano le parole, occorre un impegno vero delle istituzioni e delle imprese. Il diritto al lavoro deve sempre andare di pari passo con il diritto alla sicurezza e alla dignità: solo così si può costruire un Abruzzo e un Paese che guardano davvero alla crescita e allo sviluppo”.