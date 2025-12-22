L’AQUILA – Sarà la procura egiziana a fare piena luce sulla collisione avvenuta ieri sera sul fiume Nilo, all’altezza di Luxor, tra due imbarcazioni da turismo, incidente nel quale ha perso la vita Denise Ruggeri, 47enne di Cagnano Amiterno, paese in provincia dell’Aquila.

L’autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dello scontro che ha coinvolto due navi da crociera impegnate in viaggi turistici lungo il fiume.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri 70 passeggeri italiani che sono stati tratti in salvo e hanno trascorso la notte in albergo a Luxor; nei prossimi giorni potrebbero proseguire il viaggio.

Secondo la ricostruzione fornita dall’autorità egiziana per il trasporto fluviale, la collisione è avvenuta intorno alle 20 locali (le 19 in Italia) nella zona di Esna. Il battello Opera stava risalendo il Nilo da Assuan verso Luxor quando l’altra imbarcazione, il Beau Rivage, diretta in senso opposto, avrebbe compiuto una manovra improvvisa e irregolare, violando le norme di navigazione: al comandante del Beau Rivage è stata ritirata la licenza.

Sul posto si è recata la console italiana al Cairo, Giulia De Nardis, per coordinare l’assistenza ai cittadini italiani. A Cagnano Amiterno la notizia della morte di Denise Ruggeri ha suscitato profonda commozione.

“È tremendo pensare a una giovane vita persa così, in un momento che doveva essere felice – ha dichiarato la sindaca Iside Di Martino -. Qui saranno giorni complicati. Ci conosciamo tutti, sentiamo una vicinanza che è umana prima ancora che istituzionale”.

L’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino, non appena saranno noti i tempi e le modalità del rientro della salma.

Denise Ruggeri era molto conosciuta anche nel vicino comune di Pizzoli, dove per anni ha lavorato come insegnante in una scuola dell’infanzia.

In un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, “l’amministrazione comunale e la comunità tutta di Pizzoli si stringono al dolore delle famiglie Ruggeri e Rocchi per la prematura scomparsa di Denise, avvenuta in modo tragico e improvviso”.

“Denise – si legge ancora – ha operato nella scuola su questo territorio per tanti anni, dedicandosi con passione all’insegnamento per i più piccini, e tutti ne abbiamo potuto apprezzare le grandi doti umane e professionali”.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha parlato di “una donna nel pieno della vita, legata alla famiglia e al lavoro, la cui perdita rappresenta un dolore immenso per l’intera comunità”.