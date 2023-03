TERAMO – Una tragedia che ha scosso l’Abruzzo e gettato nello sconforto una famiglia e un’intera comunità, quella che si è consumata ieri sera, intorno alle 19.20, lungo la strada provinciale 43 che collega Prati di Tivo a Pietracamela, al bivio con la statale 80.

A perdere la vita in un incidente d’auto Giorgio Bellachioma, 48 anni, nato a Tivoli ma residente da tempo a Crognaleto, e il nipote di 28 anni, Andrea Cecca, costretto da tempo su una sedia a rotelle a causa di un altro incidente. Gravemente ferite, ma non in pericolo, le altre due passeggere, la compagna di Bellachioma, di 52 anni, e sua figlia, di 22.

La Jeep Renegade sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada, facendo un volo di oltre 50 metri dopo un tornante, finendo in una scarpata. I due sono rimasti incastrati tra le lamiere, le due donne sono state sbalzate fuori dall’auto. Particolarmente complesse le operazioni di recupero, con i vigili del fuoco che hanno lavorato in condizioni difficili al buio e in una zona impervia. Completamente distrutta l’auto.

Ancora da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

I quattro stavano tornando da una giornata di svago sul Gran Sasso: il giovane Andrea, infatti, aveva raggiunto lo zio per un periodo di vacanza.

Sul posto in poco tempo sono arrivati familiari e amici, distrutti, che hanno assistito alle operazioni. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche il sindaco di Pietracamela Antonio Villani e quello di Crognaleto Orlando Persia, che ha espresso la volontà di dichiarare il lutto cittadino per il giorno dei funerali, ancora da fissare.