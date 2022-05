OFENA – Potrebbe trattarsi di un suicidio, ma non si esclude nessuna pista, sulla morte tragica di Emiliano Palmeri, l’allevatore 28enne originario di Ofena e residente a Castel del Monte, trovato ieri impiccato ad un albero, vicino la casa dei genitori, e che la notte tra il 19 e il 20 aprile scorsi era stato ritrovato in un uliveto di sua proprietà con una profonda ferita alla testa causata da una pistola di quelle utilizzate nei mattatoi per stordire o finire i capi di bestiame prima della macellazione.

Ieri Palmieri dopo aver dato il latte a un puledrino assieme alla fidanzata, si era allontanato facendo perdere le sue tracce. A far scattare l’allarme la fidanzata, visto che il cellulare di Palmieri era spento. Le ricerche sono state condotte dai vigili del fuoco dell’Aquila, che hanno attivato un’unità di crisi, con l’ausilio di droni, unità cinofile. A partecipare alle ricerche, familiari e paesani. Poi verso le 19.30 il tragico epilogo. Palmeri è stato ritrovato impiccato ad un pianta, poco distante dall’abitazione dei genitori.

Emiliano Palmeri, figlio dell’ex sindaco Marcello Palmeri, era tornato a casa da una settimana, dopo due interventi chirurgici, dopo che era stato ritrovato ferito alla testa da un colpo di pistola ammazza buoi, in un uliveto di Ofena, nella notte tra il 19 e il 20 aprile. Mentre era ricoverato, sono stati trovati morti due cavalli della sua azienda, avvelenati.

Nelle ore successive all’aggressione Palmeri era stato sentito dagli inquirenti e aveva fatto il nome del presunto aggressore, puntando il dito contro un noto imprenditore di Fonte Vetica, a Campo Imperatore, dove i parenti di Emiliano Palmeri gestiscono una storica macelleria e ristoro, con cui il 28enne collaborava. L’accusato ha però fornito agli inquirenti un alibi di ferro. Sulla vicenda, che ha scosso il territorio aquilano e l’intero Abruzzo, è stato dunque aperto un fascicolo per tentato omicidio.

Ieri sul posto i carabinieri di Sulmona i vigili del fuoco e il 118. Arrivato ad Ofena anche il sostituto procuratore dell’Aquila, Fabio Picuti, il medico legale Peppe Calvisi e i militari della Scientifica del reparto operativo per i rilievi del caso. La salma prima della restituzione ai famigliari per i funerali verrà sottoposta ad un’autopsia.

Non si escludono affatto altre piste, rispetto al suicidio, visto i contorni inquietanti della vicenda. Potrebbe essere infatti stato ucciso, con successiva simulazione del gesto volontario. E si indaga intanto a 360 gradi su possibili regolamenti di conti sulla vendita di cavalli e sui lauti guadagni attorno ai pascoli, oggetto di speculazioni milionarie, attraverso il meccanismo, conosciuto come “mafia dei pascoli”, consentito da norme discutibili, che assicurano finanziamenti europei senza l’obbligo di produrre carne, formaggio, ma solo in base capi e ettari di cui si ha disponibilità.

Ieri pomeriggio la famiglia dell’allevatore è stata funestata da un altro lutto, la morte dello zio di Palmeri, fratello della madre Marina Giuliani.