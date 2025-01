ROCCARASO – Dolore e sconcerto nella comunità politica di Forza Italia per la tragica morte di Luca Palmegiani.

Questo il nome del 25enne militante di Forza Italia, originario di Latina, morto nel pomeriggio nell’ospedale dell’Aquila dopo essere caduto, intorno alle 15, dal quarto piano dell’hotel Swisse di Roccaraso dove alloggiava con i big della politica nazionale per la kermesse “Azzurri in vetta”, poi annullata dopo la drammatica notizia.

Poco prima di morire, il ragazzo aveva affidato ai social dei messaggi di addio rivolti sia alla nonna, sia alla famiglia, sia ad Antonio Tajani e la comunità azzurra.

Il leader di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, dal palco ha annunciato l’annullamento della manifestazione: “Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c’è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all’ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”.

“Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma – ha detto ancora Tajani – e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove”.

Il giovane ha lasciato dei messaggi programmati sulla propria pagina Instagram: “Se a Latina non mi dedicate manco una via, m’arrabbio… Forza Italia, vi voglio bene tutti. Ricordatemi col sorriso. Grazie Antonio, ti saluto Silvio (con possibile riferimento a Silvio Berlusconi, ndr). Quando era in vita mi ‘proteggeva’. Lo farà anche ora”. E poi ancora: “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”. Infine il saluto ai suoi cari: “Nonna, sei una persona straordinaria e non meriti un nipote come me. Ti voglio bene e grazie per l’affetto. Solo per te avevo dubbi se farlo. Non volevo ci stessi male dopo nonno. Te lo saluterò con effetto, non vedo l’ora di incontrarlo”.

La notizia ha lasciato sotto choc la sua città d’origine, Latina, dove il venticinquenne era molto conosciuto e dove aveva iniziato la sua carriera politica, divenendo coordinatore provinciale di Forza Italia giovani. Un ruolo che aveva lasciato lo scorso mese di settembre, anche visto il suo recente trasferimento a Milano, dove a fine anno si era laureato in “Scienza della pubblica amministrazione” presso l’università degli Studi.

Tanti gli esponenti politici hanno voluto ricordare Palmegiani. Da Licia Ronzulli che lo ricorda come “un ragazzo sempre presente e disponibile” a Francesco Boccia (Pd) e al leghistaLuca Toccalini.

“La notizia ha lasciato attoniti tutti coloro che lo conoscevano: un ragazzo brillante, pieno di energia e dedizione, un vero punto di riferimento per il movimento giovanile di Forza Italia e per tanti amici e colleghi” le parole di Orlando Angelo Tripodi, esponente di Forza Italia di Latina in consiglio regionale che lo conosceva bene.