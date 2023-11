DRAMMATICO SCHIANTO A PESCARA: MUORE UNA STUDENTESSA DI 21 ANNI

PESCARA – Tragico incidente stradale ieri, su un tratto della statale 714 dir/A, all’uscita San Silvestro: nel violento scontro fra due auto e un furgone è morta una studentessa di medicina di 21 anni Federica Pio Pizzuto originaria della Puglia ma residente a Francavilla (Chieti) e ci sono anche una persona in gravi condizioni oltre a un altro ferito che non presenta lesioni importanti. La giovane era alla guida di una Ford Focus.

Il tratto è stato provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati, il transito è stato deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Per il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, sul posto sono intervenuti il personale di Anas, le Forze dell’Ordine, pompieri,e e il 118.

Al vaglio da parte degli agenti del traffico la dinamica della tragedia per individuare le responsabilità di questo schianto frontale ascoltando anche i testimoni.