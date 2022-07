TRAGICO INCIDENTE A BELLANTE: CADE DALLA MOTO, 63ENNE MUORE NELLA NOTTE IN OSPEDALE

BELLANTE – Tragico incidente stradale ieri sera, intorno alle 21, sulla provinciale di Colle Izzino, a Bellante (Teramo), dove un uomo di 63 anni, Dante Capretta, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo rovinosamente a terra. Il 63enne è morto nella notte all’ospedale Mazzini di Teramo.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso all’improvviso il controllo della sua Ducati, non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella di un malore. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

È stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo, ma la gravità dei traumi riportati ne ha provocato la morte attorno alle 2. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale cittadino.