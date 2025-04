TRAGICO INCIDENTE A BRECCIAROLA: MOTO CONTRO COMPATTORE RIFIUTI, MORTO UN GIOVANE

CHIETI – Tragico incidente stradale nel pomeriggio in via Aterno, a Brecciarola di Chieti, dove un giovane alla guida di una moto di grossa cilindrata è morto dopo lo schianto contro un piccolo compattatore dei rifiuti della società Formula Ambiente.

Il giovane, per cause al vaglio della Polizia Locale che ha eseguito i rilievi, è finito contro il furgoncino che proveniva dalla direzione opposta ed aveva quasi ultimato la manovra di svolta per rientrare nell’azienda che si trova proprio lì.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Volante della Polizia, ma per motociclista non c’era più niente da fare.

Il conducente del compattatore è stato portato in ospedale in stato di choc.