TRAGICO INCIDENTE A CEPAGATTI: AUTO CONTRO TRATTORE, MUORE 81ENNE

CEPAGATTI – Un uomo di 81 anni di Alanno (Pescara) è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Villareia di Cepagatti (Pescara).

Secondo le prime informazioni, poco prima delle 13 l’uomo era alla guida della sua auto, una Ford Focus, quando si sarebbe scontrato con un mezzo agricolo mentre percorreva via Elsa Morante.

L’uomo, in base ai primi accertamenti, avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore. Il conducente del mezzo agricolo, è stato ricostruito, ha fatto il possibile per rallentare e accostare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.

La salma dell’anziano è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dei rilievi e dei successivi accertamenti si sta occupando la Polizia locale di Cepagatti, diretta dal comandante Daniela Masciulli