TRAGICO INCIDENTE A CEPAGATTI, MUORE 30ENNE, GRAVE LA RAGAZZA, ALTRI 5 FERITI

CEPAGATTI – Tragico incidente nella notte a Cepagatti, in provincia di Pescara. Un giovane di 31 anni, in moto insieme alla fidanzata, urta violentemente contro il guard rail di una curva nota come “curva dell’uccello” e muore sul colpo. Gravemente ferita la ragazza e altre 5 persone.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 del mattino nel territorio di Cepagatti. Da quanto descritto dai carabinieri, accorsi sul posto, il giovane originario di Penne stava guidando la sua moto Honda Hornet quando è finito contro il guard rail di una curva. A bordo della moto c’era anche la sua fidanzata, residente a Pianella, poco più giovane di lui. L’impatto anche per lei è stato violento, ma fortunatamente non fatale. Attualmente è ricoverata all’ospedale di Pescara in coma farmacologico, in prognosi riservata. Il veicolo è stato sequestrato. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Stazione di Cepagatti e un equipaggio della sezione radiomobile del Norm di Pescara. Da una prima ricostruzione della dinamica i due giovani provenivano da Pianella e stavano viaggiando verso Cepagatti.