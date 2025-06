CHIETI – Schianto violentissimo nel pomeriggio di oggi tra due automobili a Chieti, lungo la strada a scorrimento veloce 656 dir che passa dietro lo stadio Angelini allo Scalo.

Quattro persone sono morte, tre sul colpo, una quarta, di 27 anni, Thomas Bojano, originario di Sulmona e residente a Lettomanoppello, morto circa tre ore dopo lo schianto frontale all’ospedale “Santo Spirito” di Pescara, dove era stato ricoverato in condizioni gravi.

Un impatto frontale, per cause da accertare, che ha visto coinvolte una Toyota e una Bmw, guidata da Bojano, che si sono scontrate violentemente, e una Ford Fiesta che si è poi scontrata con la Bmw, guidata dall’unico sopravvissuto.

Sul posto l’elisoccorso del 118, due squadre vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti giunte con il supporto di un’autogru e la polizia locale che si è occupata dei rilievi.

La tratta in corrispondenza del km 0,400 a Chieti della strada è temporaneamente interdetta al transito in entrambe le direzioni: la circolazione è stata deviata in loco su percorsi alternativi, con il supporto del personale Anas su strada e delle forze dell’ordine.