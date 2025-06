TRAGICO INCIDENTE A CHIETI SCALO, TRE VITTIME. UNA QUARTA PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI

CHIETI – Schianto violentissimo nel pomeriggio di oggi tra due automobili a Chieti, lungo la strada a scorrimento veloce 656 dir che passa dietro lo stadio Angelini allo Scalo.

Un impatto frontale, per cause da accertare, che ha visto coinvolte una Toyota e una Bmw con un bilancio gravissimo: tre persone sono morte e una terza è stata estratta dalle lamiere e trasportata in condizioni gravi all’ospedale di Pescara. Sul posto l’elisoccorso del 118, due squadre vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti giunte con il supporto di un’autogru e la polizia locale che si è occupata dei rilievi.