TRAGICO INCIDENTE A MARTINSICURO, MOTO CONTRO SCOOTER: DUE MORTI

MARTINSICURO – Terribile incidente questa sera a Martinsicuro (Teramo) dove, nello scontro tra una moto di grossa cilindrata e uno scooter, hanno perso la vita due persone, un 38enne e un 28enne.

Per cause ancora in corso di accertamento, la moto, guidata dal 38enne, mentre percorreva via Roma si è schiantata contro lo scooter che proveniva da via dello Sport. Un impatto violentissimo che è stato fatale per entrambi i giovani centauri: lo scooter ha preso fuoco bruciando completamente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Sant’Omero (Teramo) che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri di Martinsicuro si sono occupati dei rilievi.