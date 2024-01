MOSCIANO SANT’ANGELO – Un 32enne di origini albanesi è morto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada statale 80, in località Selva Piana di Mosciano Sant’Angelo (Teramo).

Attorno alle 18, la Fiat Punto su cui viaggiava il 32enne, in corrispondenza di un incrocio, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’Audi A3 condotta da un ragazzo di 25 anni.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo, che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso al conducente della Fiat Punto: il giovane, nonostante le manovre di rianimazione effettuate, è morto a causa dei gravi traumi riportati.

Ferito il 25enne, che è stato trasportato all’ospedale di Giulianova.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Il traffico sulla SS80 è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata delle operazioni di soccorso e i successivi rilievi dell’incidente, di cui si sta occupando la Polizia locale di Mosciano Sant’Angelo.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato.