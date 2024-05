CHIETI – Drammatico incidente stradale accaduto questa mattina a Ortona, nel chietino, in Strada Mancinini dove per cause in corso di accertamento una donna di 82 anni A.O. è stata investita da un trattore, perdendo la vita. Lo rende noto l’Ansa.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e l’elisoccorso, provando a rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.