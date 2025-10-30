TRAGICO INCIDENTE A PESCARA: SCONTRO AUTO-SCOOTER, MUORE RAGAZZA DI 19 ANNI

PESCARA – Una ragazza di 19 anni è morta in seguito a un incidente stradale tra un’auto e uno scooter avvenuto nel pomeriggio in strada delle Fornaci a Pescara.

La giovane, secondo le prime informazioni, era in sella allo scooter che, per cause in corso di accertamento, nei pressi di una curva, si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava in direzione opposta.

Inutile l’intervento dei soccorritori. Ogni tentativo di rianimarla è stato vano e la 19enne è morta sul posto.

Nessuna conseguenza per la conducente dell’auto.

La strada al momento è chiusa al traffico per consentire i rilievi e gli accertamenti del caso, a cura della polizia locale.