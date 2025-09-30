PESCARA – Una donna è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio, in via Rio Sparto, in zona Portanuova a Pescara.
La bici elettrica su cui viaggiava, secondo le prime informazioni, si è scontrata con una Mercedes Classe A.
Violentissimo l’impatto, che non ha lasciato scampo alla donna. L’incidente è avvenuto nei pressi di un attraversamento ciclabile.
Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la Polizia locale, che si sta occupando dei rilievi, e la polizia.
La strada è al momento chiusa al traffico per tutti gli accertamenti del caso.
- SCONTRO TRA AUTO E BICI ELETTRICA:
