SCONTRO TRA AUTO E BICI ELETTRICA:
MUORE UNA DONNA A PESCARA

30 Settembre 2025 19:31

Pescara - Cronaca

PESCARA – Una donna è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio, in via Rio Sparto, in zona Portanuova a Pescara.

La bici elettrica su cui viaggiava, secondo le prime informazioni, si è scontrata con una Mercedes Classe A.





Violentissimo l’impatto, che non ha lasciato scampo alla donna. L’incidente è avvenuto nei pressi di un attraversamento ciclabile.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la Polizia locale, che si sta occupando dei rilievi, e la polizia.

La strada è al momento chiusa al traffico per tutti gli accertamenti del caso.

