TRAGICO INCIDENTE A PRETORO, SCOOTER CONTRO FURGONE: MUORE IMPRENDITORE DI 76 ANNI

PRETORO – Tragico incidente nel pomeriggio in via Cerrani, la strada che collega Pretoro (Chieti) alla zona industriale: a perdere la vita il noto titolare del bar dello Sciatore a Passolanciano, Sergio Simone, morto a 76 anni per le gravi lesioni riportate.

L’uomo era alla guida di uno scooter che per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Rapino si è scontrato con un furgone che giungeva dalla direzione opposta. Il motociclista è morto sul colpo. Quando è arrivato il 118 per l’uomo non c’era più niente da fare