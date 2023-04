RAIANO – Tragico incidente stradale nel pomeriggio a Raiano, in provincia dell’Aquila, lungo la strada provinciale: a perdere la vita un giovane di 26 anni, Alessio Esposito, residente a Pratola Peligna (L’Aquila) e tesserato con la società calcistica dilettantistica ASD Morronese.

Il giovane, parrucchiere a Sulmona (L’Aquila), alla guida della sua moto si è scontrato con una Volkswagen Golf, guidata da un ottantenne pratolano. L’anziano è stato trasportato presso l’ospedale di Sulmona per degli accertamenti. Per Esposito, invece, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento: sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Raiano per effettuare i rilievi e ricostruire la tragedia.

Dai primi riscontri sembrerebbe che il giovane stesse guidando in direzione Pratola Peligna quando avrebbe urtato l’auto intenta a svoltare a sinistra all’altezza del bivio tra Raiano e Prezza.

Il frontale ha sbalzato il giovane per decine di metri. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo per il violento impatto. Le indagini condotte dai carabinieri sono coordinate dalla procura di Sulmona che ha disposto l’autopsia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini di vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

Esposito aveva frequentato corsi di specializzazione per parrucchieri all’Aquila.