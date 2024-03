GUARDIAGRELE – Un uomo di 71 anni è morto in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio in contrada Melone di Guardiagrele (Chieti).

L’uomo era alla guida di un furgoncino che per cause in corso di accertamento è finito contro un muretto e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti il 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.