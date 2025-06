CASTILENTI – Tragico incidente stradale, intorno alle 14, in località Villa San Romualdo, a Castilenti (Teramo) dove una moto e un’auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate: a perdere la vita il conducente della moto, un 28enne di Elice (Pescara), morto sul colpo.

Il personale dell’elisoccorso, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

La coppia di turisti finlandesi di mezza età a bordo dell’auto, non ha riportato conseguenze nell’incidente e non ha avuto necessità delle cure del personale sanitario giunto sul posto.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati ed hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i carabinieri di Giulianova e di Castilenti che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti necessari.

La strada comunale è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata delle operazioni di intervento e dei rilievi dell’incidente.