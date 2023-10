TRAGICO INCIDENTE STRADALE A RIPA TEATINA: MARCO TARABORRELLI MUORE A 42 ANNI

RIPA TEATINA – Tragico incidente stradale nella notte sulla Val di Foro, a Ripa Teatina (Chieti): a perdere la vita Marco Taraborrelli, 42 anni, ex portiere di calcio, molto conosciuto in Abruzzo.

Lo schianto intorno alle 4 della scorsa notte, mentre era alla guida della sua Toyota Rav.

Taraborelli ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il recinto di una ditta. Nel colpo, violento, l’automobilista è stato sbalzato fuori dal veicolo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Scrive l’Asd Ripa Teatina: “Oggi è sicuramente una giornata triste per la nostra comunità e per lo sport abruzzese. Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa nella notte di Marco Taraborrelli. Un amico ,compaesano e sportivo , bandiera per tanti anni della nostra squadra di calcio . ‘TARABOBO’, come veniva da tutti chiamato, ha difeso per tanti anni la nostra porta , contribuendo a stagioni importanti e gloriosa nella storia dei nostri colori. Ci uniamo al dolore della famiglia Taraborelli, in particolar modo al padre Luciano, e ai cugini Massimo ed Antonio, allo zio Mauro e la sorella Cristina. Continua a volare anche in cielo. Cercheremo di onorarti al meglio”.