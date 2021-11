TRAGICO INCIDENTE STRADALE A SAN VINCENZO VALLE ROVETO, MUORE EX CARABINIERE ROCCO VALENTINI

AVEZZANO – Dolore e sconcerto per la morte di Rocco Valentini, 72 anni, ex stimatissimo Carabiniere, morto per le ferite riportate nell’incidente nel quale è rimasto coinvolto ieri.

L’uomo era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un’altra auto, una Ford Focus, che procedeva nell’altro senso di marcia, nella strada comunale che conduce alla superstrada nella frazione di Roccavivi di San Vincenzo Valle Roveto.

Stava tornando a casa dopo aver effettuato lavori agricoli nel suo appezzamento di terreno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal comandante Michele Valentino Chiara che hanno effettuato i rilievi e consegnato tutto al magistrato di turno.

Alla guida dell’altra auto una 38enne di San Vincenzo, rimasta lievemente ferita.

Testimone di Geova, Rocco Valentini è stato impegnato in politica e con varie associazioni del comprensorio. Lascia la moglie Filomena e i figli Cesare e Daniela.