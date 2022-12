CONTROGUERRA – Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale avvenuto, intorno alle 18, lungo la provinciale 1 nel Teramano, la cosiddetta bonifica del Tronto, nel territorio di Controguerra.

Il sessantenne avrebbe perso il controllo dell’auto che si è ribaltata più volte, finendo al centro della carreggiata.

Inutili, purtroppo, i soccorsi del personale del 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Corropoli (Teramo) e i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto (Teramo).

Il violento scontro ha interessato una Nissan Juke, su cui viaggiava il sessantenne deceduto, un furgone Renault Master e una Fiat Punto che al momento dell’impatto era ferma in sosta. Il furgone era guidato da un cinquantanovenne che è rimasto illeso, mentre a bordo del terzo veicolo c’era un 58enne, trasportato all’ospedale di Sant’Omero (Teramo) dalla Croce Rossa Italiana di Alba Adriatica (Teramo).

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Ascoli Piceno e del Distaccamento di Nereto (Teramo) hanno estratto il conducente della Juke, che si era ribaltata sul lato guida, dopo aver tagliato il vetro del parabrezza con l’apposito seghetto in dotazione. Il personale sanitario del 118, dopo aver eseguito per lungo tempo manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata e di Corropoli (Teramo) per i rilievi e gli accertamenti del caso.