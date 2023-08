CHIETI – Tragico incidente stradale di ieri sera sul fondovalle Alento, in prossimità del bivio per Villamagna, in provincia di Chieti, che ha visto coinvolte tre auto: a perdere la vita è stata Stefania Di Michele, 40 anni, originaria di Chieti, residente a Pretoro, alla guida di una Fiat Panda. A bordo con lei il marito Pietro Caruso, 48 anni, ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, e il figlio Davide di 8 anni ricoverato sotto choc al Santo Spirito di Pescara, e che ha riportato solo forti contusioni, e un sospetta frattura.

Ricoverati i conducenti delle altre due auto: Francesco Verna, 25 anni, alla guida di una Fiat Tipo, e Domenico Monaco, 26 anni, alla guida della Fiat Panda entrambi di Guardiagrele.

Indagini in corso per appurare la dinamica dell’incidente, risulta comunque da una prima ricostruzione dei carabinieri la Fiat tipo avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo la Fiat Panda guidata da Stefania Di Michele.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Chieti, la polizia di Stato, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

“La notizia della prematura scomparsa di Stefania nell’incidente stradale di ieri – commenta il sindaco di Pretoro, Diego Giangiulli – ha sconvolto la nostra comunità. Non ci sono parole, solo tanta tristezza. Il dolore e il dramma familiare che può suscitare un simile evento sono enormi e meritano solo rispetto e silenzio da parte di tutti. Ho letto dei messaggi sui social al limite della decenza, chiedo solo di pregare per Pietro e Davide. Sono vicino alla famiglia e porgere loro le più sentite condoglianze a nome dell’amministrazione comunale e di tutto il paese”.