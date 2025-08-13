TRAGICO INCIDENTE SULLA FONDOVALLE SANGRO: SCHIANTO CONTRO GUARDRAIL, MUORE RAGAZZA DI PESCARA

FOSSACESIA – Tragico incidente stradale la scorsa notte sulla Fondovalle Sangro, nel territorio comunale di Fossacesia (Chieti) nei pressi dell’ingresso per il casello Val di Sangro della A14: a perdere la vita una ragazza di 27 anni di Pescara, Serena Manzo, che stava tornando a casa.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto intorno alla mezzanotte: l’auto, una Ford Focus, è andata a schiantarsi contro un guardrail spartitraffico. Un impatto violentissimo, probabilmente a causa dell’elevata velocità, tanto che l’auto è andata completamente distrutta. Non risultano coinvolti altri mezzi.

La ragazza, che non aveva la patente, è stata trasportata in gravi condizioni, con l’eliambulanza del 118, all’ospedale di Pescara dove è morta intorno alle 5. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.