LENTELLA – Incidente mortale nel pomeriggio sulla strada statale 650 “Di Fondovalle Trigno”, in località Lentella (Chieti): per cause in corso di accertamento, tre veicoli si sono scontrati e, nell’impatto, un trentenne di Frosolone (Isernia) ha perso la vita.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16, coinvolte una Fiat Ducato, una Jeep Renegade e una Opel Corsa, quest’ultima guidata dal giovane.

Nello scontro sono rimaste ferite altre tre persone, tra i 48 e i 55 anni, trasportate in ospedale per accertamenti.

Stando a una prima ricostruzione, le due automobili viaggiavano verso Isernia mentre il furgone procedeva verso San Salvo (Chieti).

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, soccorritori del 118 eil personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Si tratta della seconda tragedia avvenuta in meno di 24 ore in Abruzzo.

Nella notte, sull’autostrada A14, tra i caselli di Vasto nord e Torino di Sangro, in direzione Pescara, un camionista di nazionalità romena di 45 anni alla guida di un tir ha perso la vita, dopo aver travolto con il suo mezzo un cantiere, uno dei tanti, lungo l’autostrada. Ferito anche il figlio che era bordo del mezzo pesante e sette operai. (Qui il link)

