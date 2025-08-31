VASTO – Incidente mortale questa mattina sulla statale 16 “Adriatica” a Vasto (Chieti) dove, dopo il violento scontro tra auto e moto, ha perso la vita un centauro e tre persone sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate due moto e un’auto Fiat Panda.

Strada temporaneamente interdetta al traffico, all’altezza di Vasto al km 516,200. Il traffico viene deviato su viabilità locale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Si sta ricostruendo l’accaduto.