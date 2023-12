BALSORANO – Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada del Liri, all’altezza dell’uscita di Balsorano (L’Aquila); coinvolta nello scontro fra due auto anche una terza persona, trasportata in ambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso di Sora (Frosinone).

Sul posto si trovano i carabinieri della stazione di Balsorano e i vigili del fuoco di Avezzano (L’Aquila). Il traffico è attualmente bloccato.