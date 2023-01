L’AQUILA – Incidente mortale lungo la strada statale 5 Quater “Via Tiburtina Valeria” in corrispondenza del km 13,000, tra Sante Marie e Carsoli, in provincia dell’Aquila.

Un centauro, 34enne di Roma, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto ed è andato a schiantarsi contro il guardrail. Sarebbe morto sul colpo.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità, per ripristinare la piena circolazione il prima possibile.