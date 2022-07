TRAGICO INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA, MUORE PAPA’ DI 41 ANNI: FRANCAVILLA PIANGE STEFANO DI DOMENICO

FRANCAVILLA – Una tragedia quella che si è consumata ieri pomeriggio a causa di un drammatico incidente in autostrada, nel territorio di Siena, nel quale ha perso la vita di Stefano Di Domenico, 41enne di Francavilla al mare (Chieti), alla guida del furgone che utilizzava per lavoro.

La notizia dell’incidente mortale è arrivata nel giro di poco tempo in città, dove l’uomo era piuttosto conosciuto: attoniti gli amici e i parenti della vittima. Di Domenico, insieme alla sua compagna, aveva una figlia piccola che da poco aveva compiuto il primo anno di età.

Il giovane, dipendente di un’azienda abruzzese che si occupa di infissi, spiega Il Centro, era in Toscana proprio per motivi di lavoro: in base a una prima ricostruzione, intorno alle 15,30 di ieri, il furgone che stava guidando ha impattato un altro camion che lo precedeva, sullo stesso senso di marcia. Lo scontro, per lui, è stato fatale.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Arezzo, che adesso indaga per accertare le cause che hanno portato al sinistro mortale. Accanto a lui viaggiava un ventottenne che nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Siena. Illeso, invece, il conducente del camion .