VASTO – Una ragazza molisana di 17 anni, originaria di Trivento, ma residente a San Salvo dove studiava (Chieti) è morta in un incidente stradale mentre era in auto col fidanzato. Si tratta di Gloria Griguoli vittima di un frontale. Secondo quanto si è appreso era insieme al fidanzato, ora in ospedale a Campobasso visto che l’incidente c’è stato in Molise, quando, ci sarebbe stato lo schianto, per cause e responsabilità da accertare, con una altra macchina guidata da una donna rimasta illesa. Sul posto agenti del traffico e ambulanza del 118.