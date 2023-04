TRAGICO SCONTRO AUTO-MOTO AD ALFEDENA: MARCO PALLOTTA MUORE A 37 ANNI

CASTEL DI SANGRO – Stava scendendo con la sua moto verso Castel di Sangro (L’Aquila) quando, ad Alfedena, vicino al ponte di via Principe di Napoli, è andato a schiantarsi contro una Range Rover che viaggiava in direzione opposta.

Nel tragico incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, ha perso la vita Marco Pallotta, marito e padre, di 37 anni.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, allertati subito dai passanti, per il centauro era già troppo tardi.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, al vaglio dei carabinieri.

La notizia della morte di Pallotta, riporta Il Centro, si è diffusa nel pomeriggio in tutto l’Alto Sangro, dove era molto conosciuto. Meccanico con la passione per le moto, avrebbe compiuto 38 anni il 21 maggio. Sposato e padre di una bambina, aspettava con sua moglie un altro bimbo.

“Esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Marco Pallotta a nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Castel di Sangro – ha scritto il sindaco Angelo Caruso – era un ragazzo che ha vissuto sempre con passione e grinta ogni momento della sua esistenza. La notizia della sua morte è stata per me un dispiacere immenso”.

E sono tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare alla famiglia anche attraverso i social. La data dei funerali sarà fissata nelle prossime ore.