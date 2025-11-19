TRAGICO TAMPONAMENTO TRA MEZZI PESANTI SULL’A1 A MODENA: MUORE CAMIONISTA ABRUZZESE

PESCARA – Un camionista di 63 anni, Giuseppe Antonio Giampietro, nato a Spoltore (Pescara) e residente a Silvi (Teramo), è morto nella notte tra martedì e mercoledì in un incidente avvenuto sull’autostrada A1, carreggiata nord, all’altezza di San Cesario sul Panaro (Modena).

Intorno all’una, tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento.

Giampietro, alla guida di uno dei camion, è rimasto incastrato nell’abitacolo completamente schiacciato e è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118.

Illesi gli altri due conducenti, una donna di 37 anni e un uomo di 39. Le operazioni di recupero del corpo e di messa in sicurezza sono state particolarmente complesse, per via dell’abitacolo distrutto, e hanno impegnato i vigili del fuoco di Vignola.