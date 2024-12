TRAIN FOR DIGITAL: CORSO FORMAZIONE GRATUITO, “OPPORTUNITA’ PER GIOVANI NELL’INDUSTRIA DELLA MODA”

ALBA ADRIATICA – Un innovativo percorso di formazione per Magazziniere digitale.

Il corso, gratuito e riservato a donne e uomini tra i 18 e i 34 anni che non studiano e non lavorano, si sviluppa in 108 ore, di cui 48 online e 60 laboratoriali, che si svolgeranno nella sede NAMI di Alba Adriatica (Teramo) tra gennaio e febbraio 2025.

La presentazione di Train for Digital, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, nell’ambito del bando Onlife, che ha consentito la sinergia tra Accademia NAMI, la Fondazione ITS Mita Academy e Confindustria Accessori Moda, si terrà giovedì 12 dicembre ad Alba Adriatica (Teramo), nella sede dell’Accademia NAMI (via Duca degli Abruzzi 41/43).

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 18 gennaio 2025.

L’ingresso è libero, previa registrazione.

Di seguito il programma della giornata:

ore 10 Open day con presentazione progetto e lancio del nuovo corso di Magazziniere digitale; ore 11.30 Conferenza stampa

Saluti istituzionali: Antonietta Casciotti, sindaca di Alba Adriatica, Antonella Ballone, presidentessa della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia

Relatori: Rita Annecchini, direttrice NAMI: Le competenze richieste dalle imprese del distretto abruzzese della moda

Antonella Vitiello, direttrice generale Fondazione Mita Academy: Il progetto Train for Digital e le opportunità per i giovani

Elena Salvaneschi, direttrice Confindustria Accessori moda: Le opportunità di lavoro per i giovani nelle imprese della moda-accessori

Sonia Sabbatelli, regional director Randstad Italia SpA: Attrarre e trattenere i talenti

Paolo De Grandis, vicepresidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: Il digitale, fattore di competitività per giovani e imprese

Cinzia Turli, HR Generalist D. Lazzaroni & C. Spa: Le sfide del mercato: reperire risorse con competenze strategiche per il mondo del lavoro aziendale

Modera: Alessandro De Rosa, responsabile Alta Formazione Fondazione PIN