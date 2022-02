TRAMONTA IPOTESI CANDIDATO UNICO CENTROSINISTRA. VOTO L’AQUILA, IN CAMPO PEZZOPANE E DI BENEDETTO?

L’AQUILA – Nessun decisione definitiva, ma un quadro più chiaro, con l’ipotesi, che si rafforza di due candidature a sindaco dell’Aquila alle elezioni di maggio: da una parte il Partito democratico, e i suoi satelliti e alleati, con la deputata Stefania Pezzopane, o anche, ma meno probabile il capogruppo in consiglio comunale, Stefano Palumbo. Dall’altra il consigliere regionale di Legnini Presidente, Americo Di Benedetto, leader dei civici il Passo possibile. Entrambi contro il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi, sindaco uscente di Fratelli d’Italia. Con la reciproca promessa, di ricompattarsi in caso di ballottaggio garantendosi mutuo sostegno, sempre che Biondi, sostenuto da tutto il centrodestra, non vinca al primo turno.

Questo l’esito della riunione del tavolo allargato del centrosinistra, di ieri pomeriggio nella sede del Pd di via Paganica. Pezzopane si è collegata da casa, essendo risultata positiva al covid. Di Benedetto invece non c’era, e al tavolo a rappresentata Passo Possibile, è andato Fabrizio Ciccarelli.

A fare un passo indietro Fabrizio Marinelli, giurista, avvocato e accademico aquilano, proposto dal Movimento 5 stelle, come pure esce di scena l’ipotesi della sindacalista della Cgil, Rita Innocenzi, proposta da Primavera aquilana.

Il dato centrale della difficile partita giocata dal centrosinistra è che non è venuto fuori il candidato sindaco di sintesi e del mondo civico, fuori degli schieramenti tradizionali, che era la condizione posta da Di Benedetto per fare anche lui un passo indietro.

Non sembrerebbe interessata a cimentarsi nell’agone politico, a questo proposito, l’ex rettrice dell’Università dell’Aquila, Paola Inverardi.

Se ora pertanto il Pd opterà per Pezzopane, o anche Palumbo, se si resta al senso dell’ultimatum lanciato dal consigliere regionale dieci giorni fa, invitabile sarà la sua discesa in campo. Del resto c’è chi assicura che sono già pronte dalle 4 alle 6 liste a sostegno di Di Benedetto che sembra godere di appoggio anche dentro il Pd, e in particolare dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

Hanno partecipato al tavolo, tra gli altri, Stefano Albano e Pietro Di Stefano per il Pd, Gabriella Di Girolamo per il Movimento 5 stelle, Alfonso D’Alfonso, Lelio De Santis per Idv-Cambiare insieme, Gianni Padovani per i socialisti, il citato Ciccarelli per Passo possibile, Paolo Romano per Italia Viva, Mauro Colaianni per Rifondazione comunista, Alessandro Tettamanti, per Coalizione sociale-Primavera aquilana.