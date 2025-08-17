“TRAMONTI”: TRA GUSTO, MUSICA E AVVENTURE AL RIFUGIO MONTE CALVO DI SCOPPITO LUNEDI’ 18 AGOSTO

SCOPPITO – Lunedì 18 agosto alle 18:45 il Rifugio Monte Calvo di Scoppito (L’Aquila) ospita “Tramonti”, evento che unisce buon cibo, musica dal vivo e natura incontaminata.

La serata prevede una ricca degustazione di piatti tipici locali preparati con ingredienti genuini, accompagnata dalle note di Giuliano Molinari (voce) e Giovanni Cilia (chitarra) in un repertorio dedicato ai grandi cantautori italiani, da Lucio Dalla a Mannarino fino a Vinicio Capossela.

Per raggiungere il rifugio sono previste diverse opzioni: gli amanti del trekking potranno partecipare a una camminata panoramica con partenza alle ore 17:30 dal Fontanile dell’Accorella, arricchita da tappe dedicate a esercizi di stretching e mobilità con la personal trainer Angela Piccirilli e i ragazzi di abruzzochevai; gli appassionati di bici potranno invece unirsi al tour organizzato da “Abruzzochevai”, con partenza alle ore 17:30 da Scoppito, nei pressi della sede operativa Abruzzo Che Vai – You Deposito; per chi preferisce la comodità, sarà attivo un servizio navetta ogni 20 minuti dall’area camper di Sella di Corno dalle 17:45.

Giunti al rifugio, i partecipanti troveranno ad accoglierli Giuliano e Gianni, pronti a regalare un’esperienza musicale immersa nella magia del tramonto, accompagnata da una cena preparata con i piatti di Mamma Che Pasta, il Bar di Tommaso 2.0, l’Azienda Agricola Farinosi e i freschi formaggi della Fattoria Lo Scerto.

“Tramonti” è un evento promosso in collaborazione con produttori e associazioni locali, con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio e la tradizione gastronomica dell’Appennino abruzzese.

Prenotazione obbligatoria al 353 48 18 494 (anche WhatsApp).