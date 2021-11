TRANSIZIONE DIGITALE, CERTIFICATI E PAGAMENTI ONLINE: “CHIETI RECUPERA, PASSO AVANTI NEI SERVIZI”

CHIETI – Dal 15 novembre i cittadini del Comune di Chieti potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per sé o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Continua il percorso di digitalizzazione dell’Amministrazione che riguarderà tutti i settori.

“Si tratta di una novità che determina un ulteriore passo avanti nel processo di informatizzazione e digitalizzazione che abbiamo avviato al nostro insediamento – così il sindaco Diego Ferrara e le assessore all’Innovazione Sociale e all’Anagrafe, Mara Maretti e Teresa Giammarino – Il Comune doveva recuperare tante mete, obiettivi imprescindibili, perché da essi dipende la qualità e la quantità dei servizi che potremo erogare ai cittadini, per arrivare a questo si è creata una sinergia operativa con Ops e con Software Factory Spa, che sono nostri partner per la transizione digitale, che materialmente ci hanno consentito di agganciarci alla piattaforma governativa e di compiere tutti i passi necessari ad evolvere la macchina amministrativa, rendendo possibile un determinante passo avanti a favore della comunità”.

“Il nuovo corso lo abbiamo testato un anno fa con l’erogazione dei fondi per i buoni spesa e i buoni acquisto, che abbiamo voluto avvenisse soprattutto in modalità digitale, attraverso l’App Smart.Pa Chieti ed ha funzionato al punto da farci scendere in trincea per recuperare il gap che scontiamo da anni sul fronte informatizzazione in tutti i settori del Comune -spiegano – L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è stata l’ulteriore occasione che ci mette al pari con tante altre realtà e con i servizi che un capoluogo deve dare, ad oggi raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7.794 Comuni già subentrati e i restanti in via di subentro”.

“L’Anagrafe nazionale, che include anche l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge così oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021. Si tratta di un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale e permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini. Usufruirne è facile, bisogna accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail”.

“Il processo di digitalizzazione non interessa solo l’anagrafe, ma riguarda anche gli uffici del Commercio, stiamo predisponendo anche il pagamento dei servizi tramite il portale dei pagamenti del Comune e l’APP Smart.PA ed è inoltre avviata un’azione volta a trasformare in digitale anche i nostri archivi, una scelta sostenibile, ma anche strategica, perché tutto ciò che serve all’Amministrazione e alla cittadinanza, possa essere trovato con un clic”.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza