TRANSIZIONE E SOSTENIBILITA’: “CIRCOLARMENTE”, CONFRONTO TRA ESPERTI ALLA HONDA DI ATESSA

ATESSA – Due appuntamenti dirilievo hanno visto protagonista l’associazione Circolarmente nei giorni scorsi. Il primo è stato l’evento “SostenibiliTiAmo” tenuto venerdì 31 gennaio scorso all’interno dello Stabilimento HONDA ad Atessa (Chieti).

Un confronto che ha visto la partecipazione di imprese abruzzesi e tra queste le più importanti del Polo dell’Automotive, unitamente a esponenti delle Istituzioni e delle Università a colloquio diretto con il Presidente della Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamentare Europeo, Antonio De Caro.

Al centro, i temi della transizione verso la sostenibilità basata sui principi ESG (Environmental, Social and Governance). Durante l’incontro, introdotto dal Presidente di Circolarmente Giovanni Lolli e coordinato da Alessandro Donatelli, Business Planning & Sustainability Manager di Honda, sono stati presentati, da Michele Del Grosso di Aptar e Gianclaudio Bassano di Burgo, esempi concreti per integrare questi principi nelle strategie aziendali, con focus su riduzione delle emissioni, responsabilità sociale, governance trasparente.

È emersa l’importanza di misurare e comunicare i risultati ottenuti per costruire fiducia e favorire un miglioramento continuo. I relatori hanno poi evidenziato il ruolo fondamentale delle Università nella formazione delle nuove generazioni e la necessità di un dialogo più efficace tra aziende e istituzioni per armonizzare le normative: per questa ragione che si è previsto un secondo incontro per dar seguito alle riflessioni e agli impegni condivisi.

Il secondo importante appuntamento si è tenuto nel pomeriggio del 4 febbraio 2025 a Roma, presso la sede CEOforLIFE Clubhouse Montecitorio, per presentare l’edizione n.12 del Quaderno ASviS (Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile) dal titolo ‘Il diritto del lavoro e il ruolo della contrattazione collettiva per lo sviluppo sostenibile’, una pubblicazione a cui Circolarmente ha contribuito nella scrittura del secondo capitolo.

L’evento condotto dal Caporedattore Economia Rai TG1 Marco Valerio Lo Prete, introdotto dal Direttore scientifico Enrico Giovannini e concluso dal Presidente ASviS Pierluigi Stefanini, ha visto tra i relatori il Professore emerito di Diritto del Lavoro dell’Università Cattolica di Milano Tiziano Treu, per l’associazione Circolarmente Rita Innocenzi, per Emilia Romagna sostenibile 2030 Gaetano Sateriale.

Nel Quaderno ASviS, su cui hanno discusso Maurizio Marchesini vicepresidente di Confindustria Nazionale, Rita Ghedini di Legacoop ed esponenti nazionali di CGIL-CISL-UIL, si è argomentato su come realizzare una transizione giusta e su quanto sia fondamentale rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva nella promozione della sostenibilità e per riuscirvi, sono state avanzate proposte concrete, tra cui la promozione di un nuovo Accordo Governo – Parti Sociali sul modello del 1993 ispirato agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Solo attraverso un approccio coordinato e innovativo sarà possibile conciliare sviluppo economico, tutela dell’ambiente e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. L’evento, trasmesso in diretta su diversi canali social, ha raggiunto oltre 188 mila persone.

L’Associazione Circolarmente, attiva dal 2019, è costituita da persone provenienti dal mondo delle istituzioni, delle università, delle parti sociali, che condivisero a suo tempo l’esperienza della “Carta di Pescara”, strumento di promozione di uno sviluppo territoriale basato sulla sostenibilità.